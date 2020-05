Camping bouwt privé-sanitair vanwege gesloten toiletgebouw

Camping bouwt privédouches en -wc's

Sommige campers en caravans hebben hun eigen wc of douche, maar dat geldt lang niet voor allemaal. Daarom bouwt de camping in rap tempo privé-sanitaire voorzieningen voor mensen die dat nodig hebben. "Er is een ontzettend grote vraag naar", legt campingeigenaresse Susan van Rijkswijk-Schippers uit. "Mensen willen er graag op uit. We waren van plan om de sanitaire voorzieningen de komende winter te bouwen, maar dat hebben we naar voren gehaald."

Het chemisch toilet is razend populair volgens Richard Kremers van Kampeerhal Roden (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Chemische toiletten

Het hemelvaartsweekend is bij uitstek een druk weekend voor Kampeerhal Roden. "Vandaag zal het niet de allerdrukste dag worden", legt mede-eigenaar Richard Kremers uit. "Het zal wat meer verspreid zijn over de dagen. We merken dat mensen de echte drukte wel vermijden. Ze komen nu meer doordeweeks."

Producten voor privé-sanitair, zoals chemische toiletten, zijn het meest in trek, vertelt Kremers. "De toiletgebouwen op de campings zijn natuurlijk nog dicht. De afgelopen twee weken hebben we meer dan duizend chemische toiletjes verkocht."

Vergeten

Campingeigenaresse Van Rijswijk-Schippers is absoluut niet blij dat het toiletgebouw dicht moet blijven. Ze had alles al uitgedacht. Een schoonmaker zou na ieder toiletbezoek en iedere douchebeurt de cabine schoonmaken. Tussen de te gebruiken cabines blijft ook altijd één hok vrij. "We voelen ons totaal over het hoofd gezien door de regering. Maar de recreatiesector in Nederland is een sector die altijd al gewend is om met hygiëne en de veiligheid van de gast bezig te zijn. Dus in die zin is het voor ons niets nieuws."

'Zuur'

Wat ook steekt is dat campings in Duitsland wél volledig open mogen. Ondertussen zijn er - sinds de start van het kampeerseizoen in april - al heel wat mooie weekenden voorbij gekomen, waarvan de campingeigenaren niet hebben kunnen profiteren. En nog is het niet optimaal. Van de 250 gasten die Van Rijswijk-Schippers normaal gesproken op Camping Norgerberg kwijt kan, kan ze door de maatregelen nu slechts de helft kwijt.

De eigenaresse probeert zo tussen twee campinggasten een plekje vrij te houden en daarmee ook de drukte tegen te gaan. "In de recreatiesector is dat echt extra zuur, omdat je in een half jaar tijd je volledige jaaromzet moet halen. Die zien we nu deels verdampen."

Vertrouwen terug

Het is een erg spannend seizoen, meent ook Richard Kremers van Kampeerhal Roden, maar hij heeft goede hoop. "We zijn twee weken dicht geweest en het was heel spannend om te zien wat er ging gebeuren. Maar we zien het nu elke week drukker worden", zegt hij.

"Je ziet dat mensen weer vertrouwen hebben om te gaan kamperen. We horen van campings dat het steeds voller wordt en we zien dat klanten nieuwe kampeerspullen kopen. Het kan best zijn dat veel mensen in Nederland blijven en lekker gaan kamperen."