Nieuwe CBK opent in april in Rensenpark: 'Gaat 35.000 bezoekers trekken'

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) opent begin april de deuren in haar nieuwe onderkomen: de locatie van het voormalige Biochron in het Rensenpark. De gemeente Emmen heeft inmiddels de verwachte bezoekerscijfers bekendgemaakt: 35.000 gasten in 2024, in de daaropvolgende jaren 30.000.

Het CBK huist momenteel in de voormalige melkfabriek in Noordbarge. Sinds 2019 bevindt er zich ook een dependance in het voormalige Afrikahuis in het Rensenpark. Vanaf volgend jaar maakt het centrum gebruik van het deels tot expositiezaal omgebouwde Biochron. De ruimte bevindt zich ondergronds en is straks toegankelijk via een lift en trap.

Het CBK neemt de helft van de voormalige dierentuinattractie in beslag. Voor de andere helft, nog een slordige 1000 vierkante meter, wordt nog gezocht naar een invulling. Met de bouw is ruim zeven miljoen euro gemoeid, ongeveer 1,5 miljoen meer dan oorspronkelijk geraamd. Oorzaken zijn de hoger uitgevallen bouw- en energiekosten en duurdere bouwmaterialen.

Bezoekersaantallen

In voorgaande jaren trok het CBK rond de 10.000 bezoekers (2017 en 2018). Met de toevoeging van de locatie in het Afrikahuis verdubbelde dat aantal, maar door corona zakte dat hopeloos in. Vorig jaar klom het aantal weer van 6000 (2021) naar ruim 10.000. Deze cijfers zijn meegenomen in de aanloop naar de verwachte bezoekerscijfers voor de komende jaren.

Stijgende lijn verwacht

Het CBK en de gemeente denken meer mensen op de been te krijgen. In de eerste plaats trok de kleinere locatie in het Rensenpark soms meer bezoekers dan de hoofdlocatie in de melkfabriek. Vanwege de straks nog prominentere plek bij de entree van het park, wordt een verder stijgende lijn verwacht.

Daarnaast heeft de nieuwe, bijzondere gebouw ook een bepaalde aantrekkingskracht. Vooral bij aanvang zullen toch velen het niet kunnen laten om even een kijkje te komen nemen. Tot slot zijn er extra middelen beschikbaar gesteld die moeten leiden tot een extra aantrekkelijke programmering