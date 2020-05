Zwemmen op Hemelvaartsdag: 'Wennen, maar het gaat prima'

Sinds kort is de Leewal weer open. Aan alles is gedacht: eenrichtingsverkeer, alle speeltoestellen en bankjes zijn afgezet met lint, er is extra desinfectiemateriaal en er wordt toezicht gehouden op het naleven van de regels.

Chloorpeil verhoogd

Ook is het chloorpeil in het bad verhoogd en is er een andere uitgang, zodat mensen elkaar niet tegenkomen. In het wedstrijdbad zijn verschillende banen gemaakt, geschikt voor zwemmers met verschillende snelheden. "Het is echt lekker!", roept een man. "Ik ben blij dat ik weer mag zwemmen."

De eerste gasten stonden vanochtend voor openingstijd al te popelen om naar binnen te mogen, vertelt Smit. Het bad hanteert een speciaal schema: "'s Ochtends de volwassen en kinderen vanaf 13 jaar en 's middags kinderen tot 12 jaar met een zwemdiploma. Die laatste groep hoeft onderling geen afstand te houden. Maar er mogen geen ouders mee."

Flinke maatregelen voor zwembad de Leewal in Exloo (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Even wennen

Dat het even wennen is, blijkt wel. "Goedemorgen, mijn kinderen komen lekker zwemmen", zegt een man die aan komt wandelen. "Sorry, maar dat dacht ik nog even niet", antwoordt Smit. "Vanmiddag zijn zij aan de beurt."

Vervolgens roept hij een oudere man tot de orde die te dicht bij hem komt staan. "U moet zich wel aan die afstand houden, dat is erg belangrijk", lacht hij. "Als u nou een fotootje maakt van de openingstijden, dan weet u wanneer u welkom bent."

Even later kijkt Smit tevreden het zwembad rond. "We zien daar de jongeren in het bad, maar ze houden keurig afstand van elkaar. Daar zijn we echt wel tevreden mee."

Drukte bij 't Nije Hemelriek en Gasselterveld

Bij het 't Nije Hemelriek en het naastgelegen Gasselterveld was het ook een drukte van belang. De parkeerplekken liepen al vroeg in de ochtend vol. Om de bezoekersstroom enigszins beheersbaar te houden, zijn de parkeerplaatsen aan het begin van de middag afgesloten.

Drukte bij het Gasselterveld (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

"Vol is vol. Men mag dan op de fiets komen of moet op zoek naar een andere zwemplas", legt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze uit. "We willen grip hebben op het aantal mensen hier. Als je iedereen overal vrij laat parkeren, heb je dat niet meer in de hand en wordt het te druk. Maar het gaat best wel heel goed hier. Het is wel druk, maar niet té druk."

"Dit is een van de populairste zwemplekken in de gemeente. De zwembaden zijn nog dicht. Het is hier schitterend, middenin de natuur. Dus het is logisch dat mensen hier van willen genieten", besluit Hiemstra.

'We leven niet in een politiestaat'

Handhavers liepen rond om te kijken of de bezoekers zich aan de anderhalve meter afstand hielden. Bekeuringen werden niet meteen uitgedeeld, maar waarschuwingen wel. "We leven niet in een politiestaat. Dat is ook niet de bedoeling. We doen een appèl op mensen hun gezonde verstand te gebruiken. Er gebeurt overal altijd wel wat en soms gaat het onbewust, het is goed dat je dan even aangesproken wordt."

Martijn Harms, boswachter bij Staatsbosbeheer had niet verwacht dat het zo vroeg al druk zou worden. "We hebben om elf uur vanochtend de verkeersregelaars ingezet, want toen waren de parkeerplaatsen al halfvol. Er is hier nog wel plek op het grasveld en bij 't Nije Hemelriek, maar geen plek meer op de parkeerplaats."

Daarnaast zijn volgens Harms ook andere maatregelen getroffen. "Zo staan er dranghekken zodat mensen niet kriskras naar hun auto lopen, maar dat ze er naartoe en vandaan worden geleid."

'Gaat prima'

Ook Harms is tevreden naar het gedrag van de bezoekers. "Het gaat hier prima. En als mensen dan ook nog begrip tonen dat de parkeerterreinen afgesloten zijn als die vol zijn, dan is het helemaal een mooie dag."

Bezoekers die hun auto langs de weg hebben geparkeerd, kwamen wel van een koude kermis thuis. De politie heeft tientallen bekeuringen uitgedeeld.