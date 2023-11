Uitlopers van storm Ciarán bereiken Drenthe: 'Opletten voor windstoten rond avondeten'

Storm Ciarán raast vandaag met windstoten van 110 kilometer per uur over Nederland, al blijft Drenthe redelijk buiten schot. Toch kan de wind in de namiddag en vooravond venijnig uit de hoek komen in onze provincie.

In het kustgebied geldt vandaag sinds 11.00 uur code oranje vanwege de storm. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en het Waddengebied. Vanaf 15.00 uur geldt de waarschuwing ook voor het IJsselmeergebied. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland en op het Friese vasteland is code geel van kracht.

Zwaartepunt

In Drenthe, Groningen en Overijssel geldt geen weerwaarschuwing. Niettemin roept RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis weggebruikers op vanmiddag en vanavond alert te zijn in onze provincie.

"Aan het begin van de middag hebben we te maken met windkracht 4 tot 5, maar daar komt nog wel wat bij. Het zwaartepunt ligt in de namiddag en de vooravond. We gaan uiteindelijk ruim windkracht 6 bereiken, zeker in het westen van Drenthe."

Meer regen

"Waar we rond het avondeten vooral op moeten letten zijn windvlagen of windstoten. Die kunnen tot 80 kilometer per uur gaan", zegt Nienhuis. "En waar het vanmiddag nog zo goed als droog is, gaat er later op de avond wat meer regen vallen. Maar verder komen we er goed mee weg in Drenthe."