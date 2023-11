Filmmakers krijgen Drentse Anjer Prijs

Stichting Zuidoost-Drenthe Film (ZOD-film) heeft de Drentse Anjer Prijs gewonnen. De stichting maakte de film Grenzeloos Verraad, die afgelopen jaar in de Nederlandse bioscopen draaide en op Netflix is te zien.

Aan de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bedrag van 5.000 euro verbonden. De andere genomineerden waren het Stedelijk Museum Meppel en de Vereniging van Amateur Kunstenaars in Emmen.

ZOD-film wil met film- en videoproducties de culturele identiteit van Drenthe en in bredere zin de hele Saksische streek bevorderen. Daarbij wil de stichting zoveel mogelijk gebruik maken van lokale makers en talent. De stichting is momenteel bezig met een film over de Drentse periode van Theo van Gogh.

Grenzeloos Verraad

Grenzeloos Verraad speelt in de Tweede Wereldoorlog en gaat over de hoge Duitse officier Ludwig Mengelberg die klem zit tussen vaderlandsliefde, plichtsbesef, gewetensnood en de liefde. De film is voor een groot deel in Drenthe opgenomen.

De jury zegt onder de indruk te zijn van wat ZOD-film heeft neergezet met de film. "Dat het lukt voor zo'n jonge organisatie om een dergelijke film in zo'n korte realiseren is een uitzonderlijke prestatie."

Volgens het juryrapport zet de film "Drenthe op een andere manier op de kaart dan gebruikelijk is" en toont ZOD-film "Drenthe als een plek waar mensen voor elkaar klaarstaan, de schouders eronder willen zetten en waar veel te bereiken valt als partijen het samen doen."

