Lisa Harms klaar voor Regio Songfestival

Nog een nachtje slapen en dan vertegenwoordigt Lisa Harms Drenthe op het eerste Regio Songfestival in Utrecht. Ze treedt daar op met het liedje 'Tot de zun uut giet'.

Lisa is geboren en getogen in Emmer-Compascuum. En ondanks dat ze al tien jaar net over de grens in het Groningse Ter Apel woont, voelt ze zich nog steeds een Drentse. Ze heeft vooral heel veel zin in het Regio Songfestival. "Ik ben ook vooral benieuwd hoe het allemaal gaat daar. Zenuwen heb ik nu nog niet, maar ik denk dat die zaterdag wel komen."

Zaterdagmiddag vertrekt er een bus vol vrienden en familie naar Utrecht om Lisa aan te moedigen. In die bus ook de 90-jarige oma van Lisa. "Zij is echt mijn grootste fan." Lisa zelf vertrekt in de ochtend al naar Utrecht om te repeteren. "Ik ga natuurlijk voor de winst. Maar ik vind het vooral ook heel erg leuk om te doen."

Drèents Liedtiesfestival

Half mei wint Harms het Drèents Liedtiesfestival in het Atlas Theater in Emmen. Drie weken geleden stond ze nog in het Italiaanse Udine om het Nedersaksisch te vertegenwoordigen op het Europees Songfestival voor Minderheidstalen. "Als ik de tijd terug kon draaien zou ik het nog wel een keer opnieuw willen doen. Het was zo leuk", glundert ze.

Het Regio Songfestival is pas morgen, maar stiekem heeft ze al in Utrecht opgetreden. "Ik heb alles al een keer gedroomd", lacht ze. "Ik heb al een keer gewonnen en ook een keer verloren. Ik ben goed voorbereid haha."