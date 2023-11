Bewoners zorginstelling Oranjeborg vinden, parallel aan hun leven, op Mont Ventoux weg omhoog

"In het begin ging het wel, maar na wat kilometers was het wel zwaar. Een pittige berg", omschrijft hij de tocht. Wouter Taal had het een stuk makkelijker. "Wij konden er met de auto achteraan. We zijn heel wat keren op de top geweest. Af en toe liepen we met de camera's mee."

Hij is documentairemaker bij Time to Speak. Hij volgde de groep om hun verhaal op te tekenen. Wie zijn ze, waarom zitten ze bij Oranjeborg en wat kan de berg voor ze betekenen? "De insteek voor de documentaire is dat we zes deelnemers volgen, die wandelend en fietsend de Ventoux beklimmen", zegt hij. "Die niet alleen vertellen wat ze onderweg beleven, maar ook wat ze onderweg in hun leven hebben meegemaakt om naar de top te komen. Door die verhalen te bundelen, samen met het perspectief vanuit de zorgverlening, proberen we echt een beeld te creëren hoe we in Nederland omgaan met die mensen. Dat moet tot nadenken stemmen bij het publiek."

Goede gasten

De opdracht voor het maken van de documentaire kwam van Henk Stokvis, directeur van Oranjeborg. "We wilden dit laten vastleggen. Dit gaat onvergetelijk worden. Het parallelle proces tussen de berg en het leven van onze gasten."

Vijf keer wordt de film getoond op het grote doek in Meppel. Iedere keer vraagt Stokvis aan de hoofdrolspelers om even te gaan staan in de zaal. Ze krijgen keer op keer een luid applaus.

De zes vertellen het verhaal van hun leven. "Gekoppeld aan toch wel de zwaarte van die berg. Soms is het niet meer te doen", vervolgt Stokvis. Zelf is hij ook de berg opgelopen. "Halverwege had ik echt zoiets: ik ga niet verder, het wil niet meer. Daar moet je je overheen zetten. Dat hebben die jongens gedaan. Heel knap. Het zijn toch wel de jongens die over het algemeen moeilijk tegen de weerstand kunnen. Met veel ondersteuningen zijn we met z'n allen die berg opgegaan." Allemaal hebben ze de top gehaald, op 1910 meter hoogte.

Emotioneel

Het publiek kijkt met open mond naar de documentaire. Stokvis noemt het een fantastische film. "Het doet wat met de mensen, als ik zo de zaal inkijk", zegt hij.

Tegelijkertijd ziet hij dat er meer begrip is voor de bewoners van Oranjeborg. Dat is precies waar hij vooraf op hoopte. Veelal mannen met een verstandelijke beperking, vaak een verslavingsachtergrond en daarbij een psychiatrisch probleem. "De zorg in Nederland is daar niet echt op ingericht. Je bent of verstandelijk beperkt, of verslaafd of je hebt een psychiatrisch probleem. Maar dat samen, daar is weinig aandacht voor."

De bewoners hebben een lang pad afgelegd om het leven weer op de rails te krijgen. "Als je in de goot belandt, kom daar dan maar weer eens uit. Het is belangrijk dat je er met trots uitkomt." Dat krijgt hij terug van de zes hoofdrolspelers, en alle andere bewoners die naar boven liepen. Ze zijn allemaal trots op zichzelf, en op elkaar. "Dat is het mooiste."

Respect

Trots, dat is Rodensio absoluut. Een paar weken geleden zag hij de documentaire voor het eerst. "Toen ik hoorde dat we hem nu gingen bekijken in de grote bioscoop, was ik wel een beetje nerveus. Maar ik vind dat ik het toch wel goed heb gedaan."