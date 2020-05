Assen verlengt proef met 'pitspoezen' in binnenstad

Pitspoezen moeten het publiek in de binnenstad scheiden (Rechten: Vaart in Assen)

Afgelopen weekend hield binnenstadsorganisatie Vaart in Assen een proef met de inzet van de pitdames. Zij wezen bezoekers met borden erop dat zij elkaar ruimte moeten geven en rechts aan moeten houden. "De ervaringen met de proef zijn overwegend positief waardoor de proef wordt verlengd en uitgebreid", laat binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan weten.

Naast de gastdames blijven ook de pijlen en strepen op straat staan, waarmee de looproutes worden aangegeven.

Begeleiding helpt bij spreiden bezoekers

"De komende twee weekenden zijn de pitdames weer in Assen aanwezig. We kiezen voor locaties waar het druk is en de bezoekers een beetje begeleiding nodig hebben om elkaar de ruimte te geven. We merken dat als iedereen zoveel mogelijk rechts loopt, we de voetgangersstromen kunnen scheiden. Dan is iedereen in staat om de anderhalve meter aan te houden en dat is belangrijk om de verdiende versoepeling niet te verspelen", aldus Vosjan.

Drukke zomer

Daarnaast werkt Vaart in Assen met de gemeente aan maatregelen voor na 1 juni. Vosjan: "We verwachten dat, zeker met mooi weer en gedurende de zomervakantie, meer mensen Assen zullen bezoeken. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor de stad. Met de uitbreiding van terrassen en meer mensen in de stad, moeten we ruimte creëren. We kijken bijvoorbeeld naar het opvangen van fietsverkeer aan de rand van de binnenstad. Op die manier ontstaat er meer ruimte in de binnenstad zelf om bezoekers op te ontvangen."

"We hebben op de drukke momenten die ruimte nodig om voldoende afstand van elkaar te houden", vervolgt de binnenstadsregisseur. "Dit willen we vooral op een gastvrije manier doen door de inzet van gastdames en -heren en ondersteunende communicatie in de binnenstad en online."