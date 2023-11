Basisschool De Verwondering hoopt op staatsbekostiging voor grotendeels particulier lesprogramma

Al zes jaar geeft Marjan Kolk particulier basisonderwijs in Alteveer. Samen met een team van leraren is zij basisschool De Verwondering gestart omdat zij geen onderwijs kon vinden dat volgens haar paste bij haar kinderen. Toen de school begon telde het zes leerlingen. Inmiddels is dat gegroeid naar twintig.

Met Kolks filosofie voor de school was staatsbekostigd onderwijs niet mogelijk bij de start. "Maar inmiddels zijn we goed in omdenken", lacht Kolk. "Er zijn wel dingen die we liever niet willen doen, maar dan geven we daar een draai aan. Zo moet je één keer per jaar toetsen. We hoeven niet per se te toetsen, maar door één keer te toetsen kunnen we op een creatieve manier voldoen aan de wet."