Coevorden gaat voor inhaalslag woningbouw

Coevorden maakt zich op voor een inhaalslag op het gebied van woningbouw. Tussen nu en 2030 moeten er in de gemeente minstens 750 nieuwe huizen bijkomen. En dat gaat absoluut lukken, stelt verantwoordelijk wethouder Steven Stegen (BBC2014).

"Ik heb er alle vertrouwen in dat we die koers gaan halen", sprak de wethouder donderdagavond uit tijdens de vergadering over de gemeentelijke begroting. "Concrete woningbouwplannen lopen zowel in Coevorden als in verschillende dorpen nu op schema." Een groot deel van de benodigde huizen zal gerealiseerd worden in een nieuwe fase van woonwijk Ossehaar in Coevorden, waar honderd extra woningen komen. "In februari komen we daarvoor met een bestemmingsplan en gaan we verdere stappen zetten."

'Projecten lopen vast in stroperigheid'

Verschillende raadsfracties hamerden donderdagavond op de noodzaak om te blijven bouwen. Volgens sommige raadsleden gaat het vaak niet snel genoeg. "Projecten in collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) lopen soms vast door bureaucratische stroperigheid", stelde Henk Mulder (BBC2014). Sandra Katerberg (CDA) noemde als voorbeeld een actueel project in Gees, waar een woningbouwproject op de plek van een voormalige school moeizaam verloopt. De wethouder wilde het woord 'stroperigheid' bestrijden. "Het zijn soms inderdaad taaie processen, maar we doen als gemeente wel degelijk ons best om initiatieven vooruit te helpen." Volgens hem lopen er binnen de gemeente momenteel zo'n tien cpo-projecten.

Project met dertig flexwoningen

Woningbouwplannen die de komende tijd in de pijplijn zitten, bevinden zich naast Ossehaar in Coevorden onder meer in Sleen, Dalen en Oosterhesselen. Ook ligt er een project van woningcorporatie Domesta voor het bouwen van dertig zogeheten 'flexwoningen' bij de wijk Binnenvree in Coevorden. Dan gaat het om goedkope, maar wel kwalitatieve prefab-woningen waar starters tijdelijk een plek kunnen vinden. Eind dit jaar verwacht de wethouder meer duidelijkheid over de financiering van dit project. Een andere ontwikkeling is extra ruimte voor woonwagens. Daar loopt volgens de wethouder momenteel een zoektocht naar twee nieuwe locaties voor. "Daar hebben we inmiddels de eerste concrete beelden bij."

Helft van de nieuwe huizen voor eigen inwoners

Een voorstel van het CDA om er via gemeentelijke regels voor te zorgen dat minstens de helft van de nieuwe huizen toegewezen wordt aan mensen met een lokale economische of maatschappelijke binding, nam de wethouder ter harte. "Dat idee onderschrijf ik, dus ik ben bereid in kaart te brengen hoe we dat kunnen doen." Wel gaf hij daarbij ook een winstwaarschuwing: "Zo'n bepaling kan ontwikkelaars en ondernemers ook afschrikken, wanneer hun businesscase daarmee lastiger wordt." Achterliggende gedachte van het CDA-voorstel, is dat nu vaak de klacht is dat nieuwe huizen te duur zijn voor eigen inwoners, maar niet voor nieuwkomers vanuit de Randstad.

'En wat gebeurt er ná 2030?'

Dat er nu stevig gebouwd wordt, is mooi, maar hoe zit het met de periode ná 2030? wilde raadslid Gilbert Mulder (PvdA) weten. "Ligt er al een plan klaar voor de periode daarna? Hoe voorkomen we dat we straks weer achter de feiten aanlopen?" Voor dat perspectief ziet de wethouder een debat in 2025 in het verschiet, reageerde hij. "Natuurlijk gaan we niet tot 2029 wachten met plannen voor de toekomst, maar zullen we op basis van nieuwe onderzoeken op tijd bepalen welke koers we moeten aanhouden en wat nodig is voor Coevorden."