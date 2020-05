Drukte met Hemelvaart viel mee: 'Drenten verdienen een compliment'

Ondanks dat het druk was bij het Nije Hemelriek in Gasselte en de Baggelhuizerplas in Assen, heeft Drenthe zich gisteren goed aan de coronamaatregelen gehouden. Dat vindt Marco Out, burgemeester van Assen en voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

"Het was beheersbaar. Heel veel Drenten verdienen een compliment", zegt Out. "Zij hebben geprobeerd zich aan de maatregelen te houden en afstand te houden. Her en der zijn enkele boetes uitgedeeld, maar gelukkig niet veel."

'Mensen tonen begrip'

Vooral bij zwemplassen als het Nije Hemelriek, de Baggelhuizerplas en in stadscentra werd het wel druk. Daar zijn verkeersregelaars en gastdames- en heren ingezet. "Bij de waterplassen hebben zij gevraagd aan bezoekers om weer om te keren. In de steden worden ze ingezet om mensen afstand te laten houden. Ook dat is best goed gegaan. Mensen begrijpen het als ze aangesproken worden. Die mensen die dit werk doen zijn er ook niet om vervelend te doen. Ze zijn er om verstandig te handelen", aldus de voorzitter van de VRD.

Volgens Out kunnen de Drenten er ook prima op uit trekken in hun eigen provincie. "Het grote voordeel in onze provincie is dat we heel veel ruimte hebben. Zolang we niet allemaal naar dezelfde plekken gaan, dan kan er heel veel."

Geen extra maatregelen met Pinksteren

Volgende week is het Pinksteren. In Drenthe worden voorlopig geen extra maatregelen genomen. Wel is de VRD alert: "Als we moeten ingrijpen, dan doen we dat dat. Maar gebruik je gezond verstand. Ga je de stad in, houd dan afstand en ga niet met een te grote groep. Doe je een boodschap? Doe het dan alleen."

