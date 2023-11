Vijf mannen veroordeeld voor seks met minderjarig meisje

Drie mannen van 26 tot 35 jaar uit Assen zijn veroordeeld tot celstraffen tot vier maanden, omdat zij seks hadden met een minderjarig meisje. Een 25-jarige man uit Marum kreeg hiervoor een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur opgelegd.

Een vijfde verdachte, een 30-jarige Assenaar heeft zich wel schuldig gemaakt aan ontucht met een minderjarige, maar kreeg geen straf opgelegd. De man heeft nu een vaste relatie met het (inmiddels) meerderjarige meisje. Een zesde man, een 26-jarige man uit Assen, werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Twee meisjes van 15 jaar

De 35-jarige Assenaar had als enige seks gehad met twee minderjarige meisjes van 15 jaar oud. Het tweede slachtoffer heeft een verstandelijke beperking. De instelling waar ze woont deed aangifte. Deze oudste verdachte kreeg hiervoor drie maanden cel opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Datingsites

De moeder van het meisje ontdekte in 2019 dat haar dochter een relatie had met een oudere man. De moeder bekeek de sociale mediacontacten van haar dochter. Ze overhandigde de politie een lijst met namen. Het meisje zocht zelf via datingsites, waarvoor je achttien jaar of ouder moet zijn, contact met deze mannen.

Vrijwillig

Dit gebeurde in de periode van januari 2018 tot juni 2020. Ze was 13 jaar oud toen ze daarmee begon. Tegen de mannen loog ze over haar leeftijd. Ze was boos op haar moeder dat die aangifte deed. Ze wilde dit allemaal zelf. Ze wilde verder ook niet meewerken aan het politieonderzoek. De mannen zijn veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Het doet daar niet aan af dat het meisje vrijwillig met hen mee ging.

Seksuele ontwikkeling