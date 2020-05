Stelling: Pitspoezen gebruiken om coronamaatregelen te promoten is vrouwonvriendelijk

Na een proef met gastvrouwen in het centrum van Assen is besloten dat de levende verkeersborden komend weekend opnieuw worden ingezet. Het zijn opvallende verschijningen, want de gastdames zijn allen jong, slank en gehuld in nauwsluitende kleding: pitspoezen dus.

De 'pitspoes' is een verschijnsel uit de racewereld. Jonge mooie vrouwen die zich in de buurt van de pits ophoudt en 'bij het wereldje' van de coureurs horen, aldus de Dikke Van Dale.

Rondemissen, dartmeisjes en gridgirls

Op deze manier geeft binnenstadsorganisatie Vaart in Assen een knipoog naar de TT, die dit jaar niet doorgaat. De jongedames wijzen bezoekers er met borden op dat zij elkaar ruimte moeten geven en rechts aan moeten houden tijdens het winkelen. "De ervaringen met de proef zijn overwegend positief, waardoor de proef wordt verlengd en uitgebreid", liet binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan eerder al weten.

Vosjan zegt ook: "We zochten iets ludieks waar de Assense identiteit uit blijkt. Er moest een bord komen. Dan denk je al gauw aan de pitborden en het TT Circuit. En zo kwamen we op pitspoezen."

Maar is de keuze om hiervoor 'pitspoezen' in te zetten wel verstandig? In de Formule 1 worden sinds 2018 geen jongedames in strakke pakjes meer gebruikt om aandacht te vragen, omdat het vrouwonvriendelijk zou zijn. Ook in het darts, waar dartmeisjes rondparadeerden, is dit gebruik afgeschaft en de rondemissen bij het wielrennen zijn er bij verschillende wielerrondes uit gebonjourd.

Ook Vosjan heeft de reacties, dat het misschien wat eenzijdig is zo, gehoord. "Daarom gaan we binnenkort ook een setje heren inzetten met borden. En er komen ook gewone t-shirts, zodat niet iedereen in een superstrak pakje hoeft te lopen."

Stelling

Is het slim om de aandacht te vragen voor de coronamaatregelen met anderhalvemetermeisjes? Of geeft dit een verkeerd signaal af aan de samenleving?