Oud-Statenlid Sonja Kort moet ruim 26.000 euro aan vergoedingen terugbetalen

Sonja Kort van de politieke partij STIP in Provinciale Staten (PS) moet de complete fractievergoeding over 2022 terugbetalen. STIP heeft niet goed uitgelegd waar ze het geld voor heeft gebruikt en dus kan de provincie niet controleren of het geld rechtmatig is uitgegeven.

Officieel wordt de fractievergoeding voor STIP over het jaar 2022 op 0 euro gezet en het hele jaarbedrag teruggevorderd. Een voorstel daarvoor staat als 'hamerstuk 'op de agenda van PS voor 8 november.

Ruim 26.000 euro

Sonja Kort maakte deel uit van de PVV-fractie in PS, maar splitste zich in november 2021 af en ging verder als eenvrouwsfractie STIP. Kort kreeg na afsplitsing van de PVV als nieuwe fractie een eigen fractievergoeding en nam daarvoor een deel van de fractievergoeding van de PVV mee: 23.598,56 euro voor 2022. Ook kreeg ze een deel van de reserves van de PVV-fractie in PS: 2.915,67 euro. Allemaal geheel volgens de spelregels van Provinciale Staten.

Alle fracties in Provinciale Staten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over hoe en waarvoor ze hun fractievergoeding hebben gebruikt. Dat moet via een speciaal soort verslag.

Wat heeft Kort met het geld gedaan?

"Er is naast herhaalde verzoeken, contact geweest met mevrouw Kort over de financiële verantwoording over de in 2022 gedane uitgaven door de fractie. Dit heeft geleid tot het indienen van een financiële fractieverantwoording 2022, maar deze bleek niet volledig te zijn", zo is te lezen in het Statenvoorstel.

"De provincie constateert nu dat mevrouw Kort ruim voldoende gelegenheid heeft gekregen om een afdoende verantwoording aan te leveren, maar dat zij dit niet heeft gedaan. Hierdoor is de provincie niet in staat om de rechtmatigheid van de bestedingen ten laste van de fractievergoeding aan de fractie STIP vast te stellen."

De fractievergoeding werkt als een soort voorschot. Doordat Provinciale Staten de vergoeding voor 2022 op 0 willen zetten, betekent dat een terugvordening van de 23.598,56 en de 2.915,67 euro.