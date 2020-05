Twee nieuwe coronabesmettingen, ziekenhuizen bijna leeg

In Drenthe liggen nog drie coronapatiënten in het ziekenhuis (Rechten: Steven Stegen)

In de afgelopen 24 uur zijn er twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen is gedaald tot drie, aldus het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord Nederland.

Volgens de cijfers zijn er nu 40 Drenten overleden aan het coronavirus en 116 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Bij 503 inwoners van onze provincie is het virus gesignaleerd. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Van de drie patiënten die nog in de Drentse ziekenhuizen liggen, ligt een iemand op de intensive care. De andere twee patiënten liggen op een niet IC-bed.

In totaal liggen er in Noord-Nederland nog 43 mensen met corona of verdenking van corona in het ziekenhuis, van wie de meesten in Groningen. Van de 43 coronapatiënten komen acht uit andere regio's.