Oppositie Hoogeveen vecht aankoop winkelunits Tamboerpassage aan

De gemeenteraad van Hoogeveen houdt volgende week een spoeddebat over de aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage. De oppositiepartijen verbazen zich over de wijze waarop B&W die aankoop tot stand brengt in een tijd dat de gemeente geen geld heeft.

De ontwikkelingen rond de Tamboerpassage staan al langer op de politieke agenda. De gemeente Hoogeveen zou graag zien dat de winkeliers daar, en ook die in enkele andere straten in het centrum, verhuizen naar het kernwinkelgebied aan de Hoofdstraat. Daar neemt de leegstand nog steeds toe. Op het gemeentehuis ligt een verhuisvergoeding klaar, maar die heeft onvoldoende effect.

Woontorens

Eén van de eigenaren van winkelunits in de Tamboerpassage is de Brabantse vastgoedhandelaar Poiron. Die maakte eind vorig jaar een plan bekend om er twee woontorens te bouwen, ter vervanging van de winkelpanden. Het plan is voor winkeliers aantrekkelijk, omdat ze er financieel beter uitspringen dan met de verhuisregeling van de gemeente.

Maar aan de plannen van Poiron werkt Hoogeveen vooralsnog niet mee en de gemeente zou nu met de aankoop van de drie winkelunits een tweede blokkade kunnen creëren. Op 2 juni wordt de aankoopakte bij de notaris vastgelegd. De Vereniging van Eigenaren voelt zich overvallen en dat geldt ook voor vastgoedhandelaar Poiron.

Uitgavenstop

Oppositiepartijen van links tot rechts in de raad spreken er schande van dat ze pas geïnformeerd werden toen betrokken wethouder Eric Giethoorn (CDA) van het Dagblad van het Noorden vragen kreeg over de aankoop. Giethoorn schrijft aan de raad dat het aankoopbesluit in B&W viel toen er dit voorjaar nog geen uitgavenstop was aangekondigd.

Wat de oppositie betreft houdt de redenering van Giethoorn geen steek, omdat de gemeente al meer dan een jaar weet dat het fors moet bezuinigen. De oppositiepartijen willen nu het naadje van de kous weten en eisen in een debat opheldering. Onduidelijk is nog of dit debat met een onderlinge videoverbinding gehouden wordt, of alleen met de fractiewoordvoerders in de raadszaal.

