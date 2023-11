'Zonder arbeidsmigranten redden bedrijven in de regio het niet'

Dat zegt hoogleraar en econoom Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen in de Stand van Noord-Nederland, een serie programma's van de drie noordelijke omroepen over de economie in de regio.

Nu al zijn de tekorten op de arbeidsmarkt groot. Werkgevers moeten zich in bochten wringen om genoeg mensen te vinden. Vooral de techniek en de zorg zoeken mensen. Maar de tekorten, die door vergrijzing alleen maar groter zullen worden, zijn er in vrijwel alle sectoren. "De arbeidsmarkt blijft gewoon krap. We moeten niet denken dat dit na een paar jaar over is", aldus Van Dijk.