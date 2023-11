Plan voor Scandinavisch vakantieparadijs bij Erica met bijna 400 vakantiewoningen

Gespreid bedje

De ontwikkelaars vallen in een gespreid bedje wat betreft het huidige bestemmingsplan. Dat is in de jaren 2006-2011 al tot stand gekomen met het wildparkplan. "Een dergelijk traject had normaal wel drie tot vier jaar kunnen duren. Maar die wijziging is er al door en dat schept nu voordelen." Van der Weide is zeer te spreken over het plan, wat betreft de natuurvriendelijke aanpak als de economische impuls die het kan betekenen voor de omgeving. "Het geeft echt een meerwaarde."