Meppel is op weg naar invoering toeristenbelasting

Wie in Meppel overnacht in een hotel of met de camper naar de camperplaats gaat, hoeft daar geen belasting voor te betalen aan de gemeente. Maar hoe lang nog?

Alle andere elf gemeenten in de provincie kennen al een toeristenbelasting. Vanuit de lokale politiek in Meppel gaan nu ook stemmen op voor de invoering ervan.

Meer recreatie

Meppel wordt toeristischer. Er zijn plannen voor een hotel, het schiereiland Bleekerseiland wordt een stadspark met stadslogement en de camperplaats zit de laatste tijd bomvol. Er is ook een plan voor een themapark van 60 hectare , wat jaarlijks 800.000 bezoekers moet trekken.

D66 denkt dat het wel eens interessant zijn om toeristenbelasting in te voeren in de gemeente, zodat er meer inkomsten zijn. "De toeristische activiteiten nemen toe. Is het niet interessant om te kijken naar toeristenbelasting?", vraagt fractievoorzitter Arnoud de Vos tijdens de behandeling van de begroting. Zowel vanuit coalitie als oppositie is er steun voor.

Paar jaar terug ging het niet door

In 2017 sprak de gemeenteraad ook over het invoeren van toerismebelasting. Dat is toen niet doorgegaan. Zo veel toerisme had de gemeente nog niet, en dus zou het niet zo veel opleveren.