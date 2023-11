Aa en Hunze wil 'onderbuikgevoel' over drugsproblemen onderzoeken

Er komt een onderzoek naar drugsproblematiek in Aa en Hunze. Het college van burgemeester en wethouders wil uitzoeken of het beeld dat de gemeente heeft van drugsgebruik klopt.

Uit cijfers van bijvoorbeeld verslavingszorg en de politie blijkt volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra nu niet dat er in Aa en Hunze bovenmatig veel drugs wordt gebruikt.

"Maar er bekruipt je wel eens een gevoel of we alles wel zien", zegt Hiemstra tijdens de raadsvergadering vanavond. "Als je over gemeente- en provinciegrens kijkt dan zijn er dingen gebeurd die je niet wil."

Incidenten in de buurt

De burgemeester doelt op recente incidenten in het Drents-Groningse grensgebied. Na afloop van een voetbalwedstrijd tussen VV Annen en VV Musselkanaal dook er een foto op uit de spelersbus van de Groningse club, waarop te zien is dat een speler cocaïne aan het snijden is.

In buurgemeente Borger-Odoorn is er vanavond een ingelast spoeddebat over het drugsgebruik in de gemeente. Drie jongeren uit Valthermond belandden recent in een afkickkliniek.

Voor voetbalvereniging Gasselternijveen waren zorgen van ouders al reden om een zerotolerence-beleid te gaan voeren ten aanzien van drugs. Spelers die betrapt worden op het gebruik van drugs worden mogelijk voor een jaar geschorst.

Zorgen bij raadsleden

Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad van Aa en Hunze maken zich zorgen over het gebruik van drugs in hun eigen gemeente, blijkt tijdens de raadsvergadering vanavond. Die zorgen zijn vooral gebaseerd op signalen die de raadsleden uit hun eigen omgeving krijgen.

"Je ziet het om je heen. Als je bekend bent in je dorp, hoor en zie je dat er van alles gebeurt", zegt raadslid Jacco Fluks (VVD). Hij wil van de burgemeester weten of er wel oog is voor de drugsproblemen in een plattelandsgemeente als Aa en Hunze.

'We gaan ernaar kijken'

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra laat weten dat er tijdens de laatste vergadering van de lokale driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie red.) over het onderwerp is gesproken. Ook zegt hij toe dat er een onderzoek zal komen naar het drugsgebruik in de gemeente. Hoe dat er precies uit zal zien, weet de burgemeester nog niet.