Vestigt de wolf zich definitief in Drenthe? 'We hopen op veel poep'

Op 21 november 2019 pakte een wolf bij Eext zes schapen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het om de mannetjeswolf GW1261m gaat, die in de maanden erna vaker in het Noorden opduikt. DNA van die wolf is gevonden bij dode schapen in Drenthe, Friesland en Groningen. Op 1 februari doodde hij vier schapen bij Ekehaar. Van de periode erna is nog geen uitsluitsel wélke wolf precies in in Drenthe rondliep. Wel is zeker dát er in ieder geval een aanwezig was.

Als een wolf zes maanden in hetzelfde gebied verblijft, is er officieel sprake van vestiging. Het is een half jaar geleden dat GW1261m in Drenthe sporen naliet. Vanaf nu betekent elke nieuwe vondst van zijn DNA in Drenthe dat er een derde vestiging van een wolf in Nederland is.

'We hopen op heel veel poep'

Komende maandag wordt er weer een DNA-analyse uitgevoerd. Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hoopt nog vers materiaal te verzamelen dat in die analyse mee kan. "Het wordt mooi weer dit weekend. Al die wandelaars zijn extra ogen in het veld die wellicht een wolvendrol tegenkomen. Daarom de oproep: zie je een drol die van een wolf kan zijn, laat het weten via het Wolvenmeldpunt. Wij kunnen er dan mensen op afsturen. Leg er een meetlintje of iets anders als referentie voor de grootte bij en maak een foto. We hopen op heel veel poep!"

Een wolvendrol herken je aan:

De afmeting. Het is een forse drol, zo'n 20 centimeter lang en 2,5 centimeter breed.

De haren in de drol.

De botresten in de drol.

Een wolvendrol bevat geen keverschildjes.

De ligging: vaak midden op het pad, waarmee de wolf zijn territorium aanduidt.

Omvangrijk territorium

Waar de wolf in Drenthe precies zit, is nog niet te zeggen. Drollen kunnen door de hele provincie liggen. Lelieveld: "Een wolf heeft een omvangrijk territorium van zo'n tweehonderd vierkante kilometer. Vaak kiezen de vrouwen een gebied uit, maar het gebeurt ook wel dat een man dat doet, die vervolgens wacht op een vrouwtje. Er zijn nu ook wolven die wegtrekken uit roedels om ruimte te maken voor de welpen. In januari begint de paartijd, dan moeten ze op de bestemming aangekomen zijn. Van een vrouwtje in Drenthe is nog geen sprake."

Nieuwe situatie voor dierhouders

De periode van zes maanden heeft een bestuurlijke achtergrond. Na zes maanden wordt volgens het interprovinciaal wolvenplan niet meer gesproken van een zwervende wolf, maar van een territoriale wolf. Een nieuwe situatie waar onder andere schapenhouders op moeten anticiperen. Ze worden geacht hun dieren te beschermen en daarvoor maatregelen te nemen, denk aan het plaatsen van wolfwerende hekken. Tot 1 januari 2022 krijgen dierhouders nog wel een financiële tegemoetkoming bij schade door de wolf.

