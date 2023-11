Gemeente Borger-Odoorn wil ouders meer betrekken bij het voorkomen van drugsverslaving

Laten we ouders meer betrekken bij het voorkomen van drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Borger-Odoorn. Dat is de uitkomst van een extra raadsvergadering die vanavond in Exloo werd gehouden.

De raadsvergadering was aangevraagd door Gemeentebelangen Borger-Odoorn, die signalen had gekregen van bewoners die zich zorgen maken over drugsgebruik in de gemeente. Ook bij een meerderheid van de gemeenteraad leefden die zorgen, zo was eerder te lezen in een artikel bij RTV Drenthe.

Middelengebruik Borger-Odoorn vergelijkbaar

Voorafgaand aan de raadsvergadering had de gemeenteraad een besloten bijpraatsessie gekregen van politie, GGD en Verslavingszorg Noord Nederland. Daaruit bleek dat het drugsgebruik in Borger-Odoorn vergelijkbaar is met andere gemeenten; alleen het alcoholgebruik ligt in Borger-Odoorn hoger.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn gaf aan dat verslaving eigenlijk al een stap te ver is. "Hebben ouders wel genoeg invloed?", vroeg fractievoorzitter Eisso Kronenberg van Gemeentebelangen zich af.

Burgemeester Jan Seton kon zich vinden in die opmerking. "We moeten proberen aan te haken bij de mensen die invloed hebben op jongeren en we moeten laten blijken dat we drugsgebruik als gemeente niet normaal vinden en nooit normaal gaan vinden."

Voorlichting ouders belangrijk

Wethouder Ankie van Tongeren (CDA) wees erop dat de cijfers zeggen dat het drugsgebruik vergelijkbaar is met andere jaren, maar dat iedere jongere die een drugsprobleem heeft, er een te veel is. "Je zult maar jongere zijn, dan wordt er veel van je gevraagd. Wij hadden geen sociale media, een bucket list, een systeem met oplopende studieschulden en een bindend studieadvies."