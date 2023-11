Steeds meer jongeren in Coevorden raken verstrikt in drugscriminaliteit

Er zijn op dit moment naar schatting zo'n tweehonderd jongeren in Coevorden die serieus het gevaar lopen om verstrikt te raken in drugscriminaliteit. "En dat aantal lijkt de afgelopen tijd alleen maar te groeien. We moeten nu echt verdere stappen zetten om dit probleem in te dammen."

Die waarschuwing uitte raadslid Marjan Nijenbanning (PvdA) donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Coevorden. Het gaat volgens haar om jongeren die soms op jonge leeftijd al in aanraking komen met drugs.

Soms kinderen van 8 tot 12 jaar oud

"Ik hoor signalen over kinderen van acht tot twaalf jaar oud, die al met drugs bezig zijn. Jongeren raken verslaafd aan die rommel en gaan vaak ook zelf dealen. Op die manier komen ze in een fuik van drugscriminelen terecht. Dealen lijkt voor jongeren op dat moment aantrekkelijk, omdat ze er soms bijvoorbeeld 1.500 euro per dag mee verdienen, maar uiteindelijk belanden ze in een ontwrichtende situatie, waar ze niet meer makkelijk uit kunnen komen. Agressie, angst en radeloosheid nemen toe." Volgens haar drukt die situatie niet alleen op de jongeren zelf, maar ook op hun sociale omgeving.

In Coevorden ligt al een veiligheidsplan, gericht op het indammen van drugsproblematiek. De contacten met politie, toezichthouders, horeca, jongerenwerkers, onderwijs en sport zijn nauw, volgens het college van burgemeester en wethouders. "En toch is dat nog niet genoeg", vindt Nijenbanning. "Ik merk dat jongerenwerkers amper grip krijgen op de situatie."

Volgens het raadslid speelt het probleem niet alleen in Coevorden, maar ook in de dorpen. "Zo'n anderhalf jaar geleden ging het ontzettend mis bij een groep jongeren in Aalden. Dit probleem ligt overal op de loer."

'Zet particuliere beveiligers in'

Ze stelde daarom tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad voor om zo snel mogelijk een extra stap te zetten. "Denk aan een proef met een zogeheten sus-team, zoals dat ook in andere gemeenten gedaan wordt." Het gaat dan om particuliere beveiligers zonder een directe bevoegdheid, maar die wél de mogelijkheid hebben om plekken te 'verstoren' waar gedeald wordt.

Burgemeester Renze Bergsma herkent het groeiende drugsprobleem, stelde hij in een reactie. "Hoeveel jongeren er nu precies in Coevorden in de drugscriminaliteit zitten, vind ik lastig te zeggen, maar voorop staat dat we deze signalen heel serieus nemen. Want feitelijk is elke jongere die hierdoor zwaar in de problemen komt, er eentje te veel."

Bredere aanpak

Het voorstel van Nijenbanning vindt de burgemeester de moeite waard om te onderzoeken. "Al heb ik er ook nog wel twijfels over of dit de beste aanpak is. Het is de vraag of dit soort beveiligers voldoende invloed zullen uitoefenen. Laten we de komende tijd op een bredere manier met elkaar kijken wat er nu in Coevorden gericht nodig is om dit probleem aan te pakken."

De burgemeester zegde toe om begin volgend jaar met een plan van aanpak te komen. "Op basis van de feiten en de cijfers die we dan bij elkaar hebben, kunnen we met elkaar bepalen welke volgende stappen we kunnen zetten om dit gezamenlijk aan te pakken." Wat hem betreft hebben ook ouders hier een belangrijke rol in. "Net als de horeca. Die zou bijvoorbeeld een strenger deurbeleid kunnen gaan voeren."