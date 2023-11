Huishoudens in De Wolden hebben in 2022 het meeste vermogen

Het vermogen van een huishouden bestaat uit de eigen woning, bank- en spaartegoeden, beleggingen en geld dat in een eigen zaak is geïnvesteerd. Het doorsnee (mediane) vermogen wordt berekend door alle vermogens van particuliere huishoudens van laag naar hoog te rangschikken, het vermogen dat 'in het midden staat' is de mediaan. Dat betekent dat de helft van de huishoudens meer, en de andere helft minder vermogen bezit.