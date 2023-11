Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het is herfst, echt herfst! Wat is er ondanks een windvlaag of een buitje lekkerder dan er dan eens op uit te gaan? Trek die regenjas aan en steek dit weekend bijvoorbeeld je handen uit de mouwen tijdens de Natuurwerkdagen. Of heb je meer zin in een cultureel uitje, carnaval of Halloween? Ontdek een selectie van de leukste activiteiten dit weekend!

Wilgen knotten en bollen planten

Van afval opruimen bij het zandgat in Kostvlies tot boompjes en struikjes verwijderen in de Dorpsboomgaard in Diever. In je eigen omgeving is altijd wel een leuke klus te vinden. Kijk hiervoor op de site van de Natuurwerkdagen . Heb je geen groene vingers? "Geen enkel probleem", aldus de organisatie.

Sprookjesachtige sfeer in Asser kerken

De Jozefkerk en de Mariakerk in Assen baden vrijdagavond in een zee van lichtjes. Meer dan zesduizend waxinelichtjes zorgen voor een romantische sfeer tijdens Kerken in kaarslicht. Het is een mooi moment om helemaal tot jezelf te komen of om gewoon te genieten van de schoonheid van de kerken. Er is live muziek, er wordt koffie, thee, glühwein en warme chocolademelk geschonken en je kunt er kniepertjes eten. De kerkdeuren staan van 19.00 tot 21.00 uur open. De entree is gratis.