Aanwonende spoorwegovergang pleit al jaren voor extra veiligheid

"Straks wordt er geoogst en dan moet hij er meerdere keren per dag overheen", zegt Lammertink. "Mijn zoon gaat tien tot twaalf keer per dag over die onbewaakte overgang. Ik houd mijn hart vast."

Volgens Lammertink is het vaak erg lastig om de treinen aan te zien komen als je over de overgang rijdt. "Het heeft vandaag geregend en dan zie je niks. Dan gaat de kleur van de trein over in de omgeving", zegt ze. "Er rijden nu minder treinen door de coronacrisis, maar binnenkort wordt de volledige dienstregeling weer hervat."

'Niks gehoord van Prorail'

Volgens Lammertink is er een aantal jaar geleden ook al een ongeluk gebeurd met een trein en een giertank. "ProRail kwam toen langs met de mededeling dat ze iets aan de spoorwegovergang wilden doen. Er werden allerlei commissies ingesteld, maar we hoorden verder niets."

Lammertink zegt afgelopen jaar weer een brief te hebben gestuurd naar de provincie, de gemeente Midden-Drenthe en ProRail. "Van de provincie en de gemeente Midden-Drenthe heb ik een reactie gehad, maar van ProRail heb ik nog steeds helemaal niets gehoord."

Reactie ProRail

ProRail laat in een schriftelijke reactie weten dat zij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig is om alle 159 onbewaakte overwegen in Nederland zo snel mogelijk op te heffen. 'Voordat een onbewaakte overweg kan worden opgeheven moet ProRail een akkoord bereiken met lokale landeigenaren en rechthebbenden. Ook voor de aanpak van deze overweg was ProRail in gesprek om een alternatieve weg aan te leggen, zodat de overweg kon worden afgesloten. Het is verschrikkelijk dat de afsluiting niet op tijd is gekomen voor de omgekomen machinist.'

