Moeilijke tijden voor Drentse statushouders Eritrea door corona

"Corona is moeilijk. Wij kunnen niet naar de kerk en kunnen onze kennissen niet zien en omhelzen. We zitten alleen maar thuis. De kinderen gaan niet naar school en er zijn geen activiteiten", zegt ze.

Taalbarrière

De inburgering van Eriteeërs in Nederland verloopt moeizaam, zo bleek uit onderzoek vorig jaar. Er zijn weinig contacten met Nederlanders en de kloof tussen Eriteeërs en Nederlanders is groot. In deze coronatijd hebben statushouders uit Eritrea het extra moeilijk. Zo ook de familie Mehari uit Assen.

De familie beheerst de taal niet goed genoeg om de informatie over corona te kunnen begrijpen. "Telkens als er bij een persconferentie nieuwe maatregelen worden afgekondigd, krijgen we via een groeps app de informatie in onze eigen taal", zegt vader Ghide Mehari.

"Het is een pandemie die de hele wereld treft, daar kun je niets aan doen. Nederland neemt goede maatregelen en het lijkt daardoor de goede kant op te gaan", vult moeder aan.

Tijd zat om te koken (Rechten: RTV Drenthe)

De kinderen hebben nu vakantie, maar gaan sowieso nog niet naar school. Capital Mehari (10): "Ik heb een Ipad. Ik ga niet naar school maar doe het rekenen op de Ipad."

"Het is goed dat er online les wordt gegeven. Maar wij kunnen de kinderen niet begeleiden omdat we de taal zelf niet machtig zijn. We maken ons zorgen over de kinderen. Omdat wij ze niet kunnen helpen met thuisonderwijs, vrezen we dat ze een achterstand oplopen ten opzichte van Nederlandse kinderen", aldus zijn vader. Zelf krijgt vader Ghide online taalles Nederlands. Maar in de klas is het makkelijker om vragen te stellen, vindt hij.

De familie hoopt dan ook dat er gauw een einde komt aan corona. "We zouden graag willen dat het virus verdwijnt. Dan kunnen we ons leven weer oppakken. Dan kunnen we weer reizen en naar onze familie en vrienden", besluit moeder Gimja.

Natuurlijk krijgen ik na afloop van ons gesprek eten aangeboden. En popcorn. Ook vers gemaakt. De Eritrese gastvrijheid is gelukkig gebleven.