Bier en hapjes in de drive-through in Veenhuizen

Bierliefhebbers rijden het terrein van de brouwer op en krijgen daar tegen betaling een lege doos mee. Ze rijden een parcours af, compleet ingericht in Amerikaanse stijl, om zo bij verschillende stands biertjes of lekkernijen te scoren. "Het is de bedoeling dat mensen in de auto blijven zitten zodat wij het in de doos kunnen leggen", vertelt mede-organisator Joel Schonewille.

Ook de kleinere brouwerijen worden volgens Schonewille geraakt: "Ondanks dat we ook particuliere klanten hebben, gaat er ook een groot gedeelte van ons bier naar de horeca. Helaas is daar nu geen vraag meer naar onze producten. Gelukkig is er nu deze drive-in."