Vogeltjesweide moet de patrijs weer naar Zwiggelte terugbrengen

Divers landschap

"Als we niets doen, verdwijnt de soort", wijst Michiel Elderenbosch van Landschapsbeheer Drenthe op de ernst van de situatie. Hij noemt de afname van de populatie sinds de jaren zeventig 'gigantisch'.

"Normale vogels worden steeds minder normaal. Het geldt bijvoorbeeld ook voor groenlingen en putters. Voor boeren, vrijwilligers en recreanten die een divers landschap willen is het belangrijk er iets tegen te doen.'"

Patrijzen verblijven graag in hoger en bloemrijk akkerland. Daar vinden zij niet alleen voedsel, maar ook dekking. Daarom steunde Landschapsbeheer Drenthe maar al te graag een initiatief van vrijwilliger Wietze Neef, die zich bezighoudt met de bescherming van weidevogels.

Reeën

In samenwerking met boeren werd twee jaar geleden een stuk braakliggend landbouwgrond ingezaaid. En volgend jaar gebeurt hetzelfde op een stuk gras dat ernaast ligt. "Zodat er een mooi stukje bloemrijk akkerland ontstaat", zegt Neef, die de partijen bij elkaar bracht en zo meer biodiversiteit wil bewerkstelligen. "Er kruipen in groenrijke akkerlanden bovendien allerlei beestjes die jonge fazanten in de eerste paar maanden van hun leven nodig hebben om te overleven. Zo moet de soort in aantal groeien."

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het aantal patrijzen nu, twee jaar nadat de grond is ingezaaid, al is gegroeid. Dat komt vooral doordat de patrijs meer loopt dan vliegt.

Landschapsbeheer Drenthe hoopt op meer structuur in het landschap zodat meer soorten kunnen profiteren, zoals reeën die rust vinden in het veld. "Als we hier over vijf jaar terugkomen en meer boeren zijn enthousiast, dan zouden we al een groot verschil kunnen zien", zegt Elderenbosch.

Kunstwerk

Boeren van de Boermarke Zwiggelte trokken onlangs al de aandacht met een portret van twee patrijzen in een weiland bij Zwiggelte. Zij lieten hun trots blijken met een gigantisch kunstwerk van gemaaid gras, eierdoppen, compost en woudzand. Zij hoopten op enkele seconden aandacht op telvisie bij het EK wielrennen in Drenthe.