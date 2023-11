VVD pleit voor grotere haven in Coevorden

De ontwikkeling van het markt- en havengebied maakt onderdeel uit van het zogeheten Kasteelparkplan waar Coevorden aan werkt. In fases wordt de binnenstad vernieuwd, waarbij het de bedoeling is dat de historie van de oude vestingstad weer meer zichtbaar wordt. Er moet onder meer een open markthal komen en meer ruimte voor groen en terrassen. De Weeshuisweide, het park achter het gemeentehuis, is dit jaar al opgeleverd. Op termijn moet dit park in verbinding komen met het nieuw ingerichte haven- en marktgebied. De bedoeling is dat het gehele project in 2026 is afgerond.