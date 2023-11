Kijkdagen veiling kunstwerken Maya Wildevuur dit weekend in Midwolda

De werken van kunstenares Maya Wildevuur worden tot en met 7 november geveild. Geïnteresseerden in een kunstwerk kunnen dit weekend van 9.00 tot 17.00 uur een kijkje komen nemen in de Ennemaborg, Hoofdweg 100 in Midwolda. Voor deze kijkdagen geldt een maximaal aantal bezoekers per uur. Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

De kleurrijke kunstenares begon in 1984 in Hooghalen een galerie in Huize Dennenrode op landgoed Hiemstrastate. Begin jaren '90 verhuisde Wildevuur naar de Ennemaborg in Midwolda, waar ze Galerie Maya Wildevuur begon.

Kunstenaar Hans Zabel werkte in de jaren '80 veel met haar samen. Hij vond haar een bijzondere persoonlijkheid, zei hij in een eerder interview met RTV Drenthe. "Maya was aanvankelijk een heel bescheiden meisje, maar door haar relatie met Jan de Gans heeft ze in haar kracht kunnen groeien. Ze is van 1944 en dat is het jaar van het aapje. Dat is een vuurelement. Dat vurige zat ook in haar kleuren. Ze had een charme en nam veel mensen voor zich in. Ze was een eigenzinnige tante. Een flamboyant wijf."