Gemeentebelangen De Wolden wil onderzoek naar drugsgebruik

De fractie van Gemeentebelangen in De Wolden wil dat er onderzoek wordt gedaan naar drugsgebruik in de gemeente. De partij stelt daarom voor om een rioolwateronderzoek te laten doen.

"Om de exacte cijfers van drugsgebruik boven water te krijgen", stelt Petra Haanstra, voorzitter van Gemeentebelangen. Het voorstel werd geopperd tijdens de raadsvergadering donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting. Volgens de partij is er weinig zicht op drugsgebruik en de bijbehorende problematiek in de gemeente en moet dat veranderen.

'Rampzalig'

Maar niet iedereen ziet zo'n onderzoek direct zitten. "Zijn drugs een groter probleem dan alcohol in de gemeente", vroeg Marcel van Hulst van de VVD zich hardop af. Henk van IJzendoorn van GroenLinks noemde het alcoholgebruik in De Wolden 'rampzalig'.

GL-partijgenoot Eline Kipper-van Lint stelde dat De Wolden op nummer één staat in Nederland wat alcoholgebruik betreft. "Onderzoek naar alcoholgebruik is ook belangrijk, maar we denken dat er veel drugs gebruikt worden. Daarom willen we een meting", liet Haanstra nog weten.

Nuance alcoholgebruik

Volgens burgemeester Inge Nieuwenhuizen ligt de uitspraak van GroenLinks over alcoholgebruik in de gemeente genuanceerder. "Onder 18-minners scoren we in De Wolden het slechtste vergeleken met de andere gemeenten in Drenthe."

Nieuwenhuizen geeft aan dat er geen goed beeld is van drugsgebruik in De Wolden, omdat de cijfers van de GGD lastig op tafel zijn te krijgen. "Er zijn wel veel ouders die er grote zorgen over hebben, die spreken we ook."

Kostenplaatje

De kosten voor een rioolwateronderzoek liggen rond de 30.000 euro, liet de burgemeester weten. Toch ziet Nieuwenhuizen kansen als ervoor wordt gekozen om het onderzoek te doen. "Het kan per dorp bekeken worden. We krijgen een beter beeld."