Op haar driewielfiets rijdt Miny (82) van hot naar her om mensen te bezoeken

'We hebben elkaar nodig,' vindt Miny Katerberg. En daarom fietst ze een paar keer per week door de wijk Angelslo in Emmen om anderen een bezoek te brengen. Daar blijft het niet bij. In het wijkcentrum is ze te vinden voor allerlei activiteiten, zoals zitgymnastiek en samen eten. In de serie 80 Prachtig volgt maker Marjorie Noë haar tijdens haar bezigheden.

Gewoon contact, daar gaat het om voor Miny. Het wel en wee met elkaar delen. "Ik wil niet alleen bij mensen aankloppen als er nood is." Via organisaties als De Zonnebloem en Sedna bezoekt ze mensen die hulp kunnen gebruiken of eenzaam zijn. "Het is niet alleen voor de ander, maar ook voor mij. Het geeft me energie."

Angelslo

Miny heeft haar plek gevonden in Angelslo. "Ik woon hier met veel liefde en plezier. Mensen zijn vriendelijk. Als ik bijvoorbeeld moeite heb met de container, kan ik altijd een beroep op iemand doen." De omgang met mensen doet haar denken aan hoe het er vroeger in haar ouderlijk huis aan toeging. "Mijn vader was er voor iedereen. Dat gevoel krijg ik ook bij Angelslo, inclusief het wijkcentrum."