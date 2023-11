Extra maatregelen in 'overlasttrein' Emmen-Zwolle leiden niet tot minder incidenten

Het aantal incidenten in de trein tussen Emmen en Zwolle is het afgelopen jaar niet afgenomen, ondanks de inzet van meer stewards in de trein en meer personeel op het perron. Dat blijkt volgens RTV Oost uit cijfers van de provincie Overijssel.

Daartegenover staat dat het veiligheidsgevoel van personeel en reizigers wel is verbeterd. Overlast op de trein wordt vooral veroorzaakt door zogeheten veiligelanders, dat zijn asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. De incidenten variëren van roken in de trein tot fysiek geweld en van zwartrijden tot vandalisme.

Zwartrijden

Het aantal incidenten in de trein tussen Emmen en Zwolle steeg dit jaar verder, schrijft de omroep. Het gaat daarbij met name om zwartrijden. Vooral van mei tot en met september lag het aantal zwartrijders vele malen hoger dan in 2022: zo'n veertig keer per maand was het raak. De stijging van het aantal incidenten komt volgens de provincie Overijssel doordat er veel meer controles zijn uitgevoerd.