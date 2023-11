Hoogeveen mikt op 7 miljoen euro subsidie van het Rijk om Zeeheldenbuurt op te knappen

Hoogeveen hoopt ruim zeven miljoen euro te strikken van het Rijk om de Zeeheldenbuurt op te knappen. Woningcorporatie Woonconcept wil de wijk vernieuwen, omdat veel woningen verouderd zijn. Een miljoenenplan, dat op dit moment nog geld tekortkomt. De gemeente heeft daarom een aanvraag voor subsidie ingediend bij het landelijke Volkshuisvestingsfonds.

Woonconcept komt nog tien miljoen tekort voor het plan. Via een speciaal potje van het Rijk, dat in het leven is geroepen om de leefbaarheid in wijken te verbeteren, hoopt Hoogeveen een gedeelte van het tekort dat de woningcorporatie heeft weg te poetsen.

Als het bedrag wordt toegekend blijft er nog een gat over van drie miljoen euro. Hoogeveen of de woningcorporatie zelf zou dan extra geld kunnen bijleggen. "Eventueel aangevuld met bijdragen van andere overheden", schrijft het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet wel akkoord gaan met een investering van de gemeente.

Slecht geïsoleerd en parkeerproblemen

De Zeeheldenbuurt bestaat grotendeels uit 148 sociale huurwoningen die gebouwd zijn in 1948. Oorspronkelijk waren ze bedoeld als noodwoningen en kennen daardoor een lichte constructie. Daardoor zijn ze bijvoorbeeld slecht geïsoleerd. "Wat leidt tot tocht, kou, vochtproblemen, schimmelvorming en geluidsoverlast", stelt de gemeente.

Ook zijn er problemen met de infrastructuur van de wijk. Zo wordt de smalle ingang van de wijk genoemd en is er onvoldoende parkeergelegenheid. "Waardoor auto's de straten domineren en vaak in voortuinen geparkeerd staan. De problemen worden verergerd door een eenzijdig woningaanbod van goedkope gezinshuurwoningen, wat resulteert in een krappe woonomgeving." Woningcorporatie Woonconcept is al een tijd bezig met plannen voor vernieuwing van de wijk.

'Kwetsbaar'

Aangezien de buurt verouderd is, wordt die als 'kwetsbaar' bestempeld. Het Volkshuisvestingsfonds is in het leven geroepen om kwetsbare wijken in Nederland te verbeteren. Hoogeveen zegt aan alle eisen voor de subsidie te voldoen, ook vanwege de eerdergenoemde argumenten over slechte isolatie en infrastructuur in de Zeeheldenbuurt. De gemeente denkt daarom een goede kans te maken om in aanmerking te komen voor het geld.

Er is wel een maar. Het subsidiepotje van het Rijk is met name bedoeld voor wijken die niet voor 100 procent bestaan uit sociale huur. Bij de Zeeheldenbuurt is daar wel sprake van. "De slagingskans van de subsidie-aanvraag lijkt daardoor kleiner, maar niet onmogelijk", aldus het college.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Mocht het geld niet worden toegekend, dan kan het invloed hebben op de plannen voor het vernieuwen van de Zeeheldenbuurt. Toch zijn er nog kansen, want in de toekomst komt er nog een ronde om geld aan te vragen. Mogelijk zelfs met gunstigere voorwaarden voor wijken die volledig uit sociale huurwoningen bestaan.