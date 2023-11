Drenthe Kiest over de wolf: wat kan Den Haag voor Drenthe doen?

In Diever praten over de wolf. Dat is op z'n zachtst gezegd wel 'een dingetje'. Sinds het dier in 2020 weer vaste huisvesting in Drenthe vond, laat het regelmatig z'n tanden zien in en rondom het dorp.

Dat tot wanhoop van een flink aantal inwoners. Zo merkt verslaggever Stijn Steenhuis tijdens een ronde door Diever, om aan te horen wat de inwoners van politiek Den Haag verwachten als het aankomt op de wolf.

'Wij voelen ons vogelvrij'

Een van de eerste inwoners die onze Drenthe Kiest-verslaggever tegen het lijf loopt denkt meteen terug aan een paar jaar geleden. Plotsklaps laat de wolf zich af en toe zien. "Iedereen vond het toen nog wel mooi. Een aanwinst voor de natuur werd er gezegd."

"Kenners zeiden toen: 'Hij pakt alleen schapen. Geen pony's, koeien of kalveren. Hij doet geen dingen overdag. En jullie krijgen wolfwerende rasters.' We werden gesust. Maar nu zijn we twee jaar verder, en alles wat beweerd werd wat de wolf niet zou doen, heeft 'ie ondertussen wel gedaan."