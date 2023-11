Coevorden houdt vooralsnog de boot af voor ondersteuning ZO!34

De lokale omroep ZO!34, actief in Coevorden en Emmen, hoeft voorlopig vanuit de gemeente Coevorden waarschijnlijk niet te rekenen op extra geld voor de inzet van journalisten voor de komende twee jaar. De gemeente wil wel, zoals eerder al besloten, bijdragen in kijk- en luisteronderzoek.

Dat meldde wethouder Joop Slomp (PvdA) donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling van Coevorden. De CDA-fractie kondigde tijdens deze vergadering een voorstel aan, om de lokale omroep voor de komende twee jaar financieel te ondersteunen. Zo'n zelfde verzoek wordt komende week ook behandeld bij de gemeenteraad in Emmen.

De achtergrond daarbij is dat bij de lokale omroep dit jaar proefprojecten voor professionele journalistiek zijn stopgezet. Vanaf 2026 is er mogelijk opnieuw geld beschikbaar voor lokale journalistiek, via een landelijke regeling. Wat het CDA betreft zou het goed zijn om de tussenliggende periode van twee jaar te overbruggen met een gemeentelijke subsidie. "Daarmee zou de omroep een professionaliseringsslag door kunnen voeren", stelde Sandra Katerberg (CDA).

'Belangrijke functie binnen de lokale democratie'

Daarvoor zou per jaar 147.500 euro nodig zijn, waarbij de voorgestelde verdeelsleutel is dat Coevorden één derde deel betaalt en Emmen twee derde deel. Volgens het CDA heeft de lokale omroep een belangrijke functie binnen de democratie. De voorgestelde investering zou er volgens deze fractie voor kunnen zorgen dat een sterke lokale omroep gewaarborgd blijft. De fractie van PAC sprak haar steun uit voor het CDA-voorstel. "Want ook wij vinden de omroep van cruciaal belang", zei Jerry Stoker (PAC).

Wethouder Slomp hield donderdag de boot vooralsnog af. "Vooral omdat op dit moment nog helemaal niet duidelijk is of er inderdaad vanaf 2026 landelijke subsidies beschikbaar komen", stelde de wethouder. "Wetgeving daarvoor moet nog uitgewerkt worden en dat maakt het voor ons nu wel lastig om voor een tijdelijke subsidie te kiezen. Want wat zeggen we dan over twee jaar tegen de omroep, als de landelijke regeling er toch niet is? Pech gehad?"

'Beter beeld van bereik omroep'