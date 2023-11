Boermarke Eext koopt brink na zeventig jaar voor één euro terug

Inwoners van Eext zijn weer de baas over alle zeven brinken in het dorp. De lokale boermarke kocht vandaag voor één euro de brink tussen de Hoofdweg en de Schaapstreek na zeventig jaar terug van de gemeente Aa en Hunze.

De brinken in Eext waren vanaf de 14e eeuw eigendom van de plaatselijke boermarke. Deze vereniging van vrije boeren is van oudsher verantwoordelijk voor het onderhoud van een brink en mocht beslissen wie de grond mocht gebruiken.

"Zo betaalden inwoners van Eext vroeger een bedrag voor het onderhoud van de bomen op de brink", vertelt boermarke-voorzitter Jan Albert Dekker. "Als mensen dan een schuur of een boerderij wilden bouwen, konden ze daarvoor het hout van die bomen gebruiken."

Missende brink

In 1952 wisselde één brink van eigenaar. Dekker: "De inwoners wilden graag een verharde weg in het dorp en de gemeente zou dat gaan onderhouden, maar wilde daar wel iets voor terug. De boermarke heeft toen de brink met de gemeente geruild."

Het liefst wilde de Boermarke Eext de brink weer terug en dit jaar werd er een nieuw ruilmiddel gevonden. Op één van de andere brinken in het dorp, die eigendom is van de boermarke, zijn parkeerplaatsen aangelegd en de gemeente wil graag dat die blijven liggen.

Voor wat, hoort wat

In de buurt van die parkeerplaatsen komen nieuwe woningen en wat de gemeente betreft kunnen de toekomstige bewoners hun auto's aan de brink parkeren. Maar voor wat, hoort wat, vond de boermarke.

"Al een tijd zijn we in gesprek met de boermarke over het eigendom van de brink. We willen aan de wens uit het dorp tegemoetkomen en daarom geven we deze brink nu weer terug", vertelt wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen).

Eén euro

Voor het symbolische bedrag van één euro wisselt de brink dus in tegenovergestelde richting van eigenaar en is de boermarke er weer de baas over. Met glaasjes jenever en Berenburg beklinken de dorpelingen en de wethouder de deal.

"De Drentse brinken horen eigendom te zijn van de boermarke, dat is al eeuwen zo", vertelt Dekker, nadat hij zijn handtekening onder de overdrachtsakte zet. "We zijn er verder niet veel mee van plan, behalve het onderhoud van de bomen. Het is gewoon mooi om ze weer allemaal in bezit te hebben."