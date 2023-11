Drenten zetten zich het meest in voor hun dorp of buurt

Een schone, groene en veilige leefomgeving. Inwoners van Drenthe zijn daar het actiefst mee bezig. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction dat is uitgevoerd in opdracht van Katalys, een collectief van adviseurs dat actieve inwoners helpt met het uitvoeren van hun plannen.

Het onderzoek liet zien dat bijna 150 duizend Drenten zich maandelijks inzetten voor hun eigen omgeving. Dat komt overeen met 39 procent van alle volwassenen in Drenthe. Nergens in Nederland scoort een regio hoger. Ook blijkt dat Drenten het vaakst deelnemen in dorps- of wijkraden ten opzichte van andere provincies.