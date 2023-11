Terra MBO start nieuwe opleiding: Groen, Grond en Infra

In schooljaar 2024-2025 start Terra MBO met een nieuwe opleiding: 'Groen, Grond en Infra'.

Met de nieuwe opleiding speelt Terra in op de ontwikkeling dat medewerkers in de groene sector breed inzetbaar moeten zijn. Door een combinatie van verschillende onderwijsfacetten kan de student na de studie aan de slag bij zowel een agrarisch loonbedrijf, een cultuurtechnisch bedrijf, een grondverzetbedrijf, gemeentes en waterschappen of als hovenier.