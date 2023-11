Te weinig vrijwilligers: Fiets4daagse start niet in Assen en Emmen

Er was nog hoop, maar het laatste beetje is daadwerkelijk vervlogen: de Fiets4daagse schrapt de startplaatsen Assen en Emmen vanwege een tekort aan vrijwilligers.

Dat besluit is genomen op een algemene bestuursvergadering, waarbij alle startplaatsen vertegenwoordigd waren. De overgebleven startplaatsen waarvan komend jaar gebruik gemaakt kan worden zijn Westerbork, Dalen, Diever en Meppel.

Tekort vrijwilligers

Het nieuws zat eraan te komen. Begin november uitten vrijwilligers al hun vrees. De geruchtenmolen kwam op gang na een vergadering van de startplaats Assen waar afscheid werd genomen van een zevental vrijwilligers.

"Dat is een kwart van het totale aantal vrijwilligers", zei Hindrik Aalders, voorzitter van de startplaats Assen. "We hebben simpelweg een tekort aan vrijwilligers. Dat is mede ontstaan door een vrij hoog gemiddeld leeftijdsniveau."

En nu is de kogel dan toch door de kerk. Er kan volgend jaar niet worden opgestapt in Assen en Emmen. De besturen van beide startplaatsen noemen het 'jammer' dat ze dit besluit moesten nemen. "Op het hoogtepunt stonden er alleen al in Assen meer dan 30.000 deelnemers aan de start. In 1973 werd besloten om vanuit meerdere Drentse plaatsen te starten", schrijft de vereniging in een persbericht.