Camperaars ontdekken Drenthe: Stee in Lhee hangt bordje 'vol' op

Recreatieondernemer Agnes Heijn van Camping de Berken heeft er wel een verklaring voor, zo zei ze vanmiddag in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe. "Normaal gesproken trekken ze met hun camper erop uit om door Europa te rijden, naar Portugal of Spanje. Maar door corona kan dat niet. Nu ontdekken ze ineens Drenthe. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."

Heijn heeft op camping de Berken vooral camperaars die heel graag bij privé-sanitair willen staan. "Daar hebben we 32 plaatsen van. Dat heeft ons wel verbaasd, want in moderne campers zit een wc en en een douche. We hebben vier plaatsen die echt voor camperaars zijn bedoeld, maar die zijn als laatste gereserveerd."

Nu al vol

Ook Jan Bloemerts van het pas geopende Camperparc Stee in Lhee krijgt veel bezoek. "Ze komen overal vandaan. Uit Zeeland, uit Brabant en uit Noord-Holland. En er zijn inderdaad veel gasten die normaal gesproken naar het buitenland zouden gaan. We hadden ons nooit kunnen voorstellen dat we zo snel het bordje 'vol' konden ophangen."

Het zijn bij Stee in Lhee vooral de grotere campers die langskomen. "We hebben geen aparte voorzieningen", zegt Bloemerts. "Het beeld is dat de kleinere campers in de minderheid zijn. De kleine volkswagenbusjes zie je niet. Het zijn de dikkere campers die hun eigen sanitaire voorzieningen hebben. Maar wat mooi is, is dat mensen nu in de gaten krijgen hoe mooi Nederland en Drenthe zijn. Dus ik verwacht dat ze nog wel een keer terugkomen."

'Ophoping van vakantiegangers'

Agnes Heijn van de Berken vindt het wel jammer dat de gemeenschappelijke sanitairgebouwen pas op 1 juli open mogen."Je ziet nu dat er een ophoping van vakantiegangers komt in juli en augustus. Terwijl we er nu al helemaal klaar voor zijn. Je kunt de vakanties beter spreiden. Bovendien hebben de attractieparken hetzelfde probleem en die mogen wel open op 1 juni."

