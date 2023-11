Aftellen naar het Regio Songfestival: dit zijn de concurrenten van Lisa Harms

LIEN is de inzending van Omroep West . In de regionale finale won ze overweldigend, met 65 procent van de stemmen. Maar of dat genoeg is? Ze hoopt in ieder geval op steun uit de Achterhoek, waar ze is opgegroeid. Normaal gesproken staat ze op het podium met Dylan Siemerink, maar in de Utrechtse Stadsschouwburg zal ze er alleen staan. Hoewel, er is een choreografie ingestudeerd met verschillende dansers om haar heen.