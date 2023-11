Spookrijdende snelheidsduivel krijgt nog één kans van de rechter

De man deed op 5 december 2022 en 22 januari van dit jaar volgens de officier van justitie 'heel gekke' dingen in het verkeer. "Levensgevaarlijk ook." Beide keren had de chauffeur een flinke hoeveelheid cocaïne gebruikt. Hij reed ruim 200 kilometer per uur over de N34, waar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Hij begaf zich regelmatig op de verkeerde weghelft.