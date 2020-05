Genieten van gezoem en gefladder

De beekrombout staat op de Nederlandse Rode Lijst als bedreigd. De zwartgele libelle lijkt baat te hebben bij de verbeterde waterkwaliteit en het herstel van beken; de laatste jaren groeit de populatie. Maar dan nog is het bijzonder als je er eentje in de tuin ziet. Nauta maakte een foto en liet het verifiëren op Twitter.

Zelf iets doen

Nauta is gepassioneerd natuurfotograaf en is weg van vlinders, libellen en vogels. "Iedereen weet dat het slecht gaat met de insecten. Ik erger me aan het feit dat er ontzettend veel gemaaid wordt. Jaren geleden zag ik dat in het voorjaar ook de pinksterbloemen, de waardplant van het oranjetipje, werden gemaaid. Dan zijn de eitjes en de rupsen dus weg. Daar was ik zo verbolgen over, misschien moest ik zelf iets gaan doen, ook al is het op hele kleine schaal." Ze is zich gaan verdiepen in de planten en bloemen die insecten nodig hebben. In de tuin van haar vorige woning kwamen steeds meer potten met planten te staan. Zo heeft ze veel vlinder-, bij- en libellevriendelijke planten verzameld, die een jaar geleden mee konden verhuizen naar de nieuwe tuin.

Samen met haar partner heeft ze alles in het werk gesteld om de nieuwe tuin, van tweehonderd vierkante meter, zo uitnodigend mogelijk te maken voor de door haar geliefde dieren. Ze schreef er ook een blog over. "Vorig jaar juni stonden er nog maar enkele planten in de tuin, en we hadden een vijver gemaakt. Toen zagen we al de eiken- en koninginnenpage en de bruine vuurvlinder, geen standaard vlinders." Het geeft haar heel veel plezier en voldoening om te zien dat de tuin aanslaat. "Met lekker weer zitten we in de tuin en zien we bijvoorbeeld de vuurjuffers, platbuiken en azuurwaterjuffers jagen. Jonge vogeltjes komen water drinken en badderen, er zijn vlinders."

De tuinvijver van Nauta (Rechten: Nathalie Nauta)

Tips voor meer gefladder en gezoem

Wil je ook meer vlinders, libellen en vogels in jouw tuin? Nauta deelt een aantal tips vanuit eigen ervaring:

Wij hebben gekozen voor veel inheemse plantensoorten, voor bloemen die insecten gewend zijn hier aan te treffen.

Zo min mogelijk tegels in de tuin. Dat helpt ook wateroverlast te voorkomen.

Waarom maaien? Het gras hoeft geen biljartlaken te zijn, de variatie aan bloemen en grassen trekt juist insecten aan. Wij hebben ook herderstasje in de tuin, smalle weegbree en paardenbloemen.

Denk ook aan waardplanten. Bijvoorbeeld grote brandnetel: dat is een plant die bijna niemand in de tuin wil hebben. Maar wij hebben het in een speciekuip staan, zodat het niet kan woekeren. Er komen veel vlinders op af die er de eitjes afzetten. De vuilboom is ook een hele goede.

We hebben ook fruitbomen: een appel- en perenboom, kleinere kersenboompjes, aalbesstruik. We zien dat het werkt, er wordt heel wat gezoemd!

Daarnaast zorgt een vijver natuurlijk voor veel leven in de tuin. Dat kan al met een grote plantenbak, zie het stappenplan van de Vogelbescherming.

Atalanta uit de pop in de tuin van Nauta (Rechten: Nathalie Nauta)

Kijk welke vlinders en libellen nog meer de tuin van Nauta bezoeken op: www.nathalienatuurfotografie.com