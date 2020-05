Binnenkort kan iedereen spoorzoeken in het Drents-Friese Wold

René Nauta, spoorzoeker en eigenaar van Extra Bushcraft, heeft de afdrukken van een aantal dieren voor zijn rekening genomen. En dat was geen gemakkelijke klus. "Je weet niet wat het beton doet, wanneer je erin kan drukken en hoe hard je moet duwen. Dus je moet het maar een beetje uitvogelen."

Geen echte poten, maar stempels

Voor de afdrukken gebruikt Nauta vier stempels: twee van de voorpoten en twee van de achterpoten. De spoorzoeker heeft er nog aan gedacht om echte dierenpoten te gebruiken, maar dat bleek geen optie. "Ten eerste hebben we geen poten van de dieren die hier worden afgedrukt. Ten tweede kan ik met houten stempels mooi hard drukken. Stel dat ik dit bijvoorbeeld met de poot van een das zou doen, die heeft hele zachte tenen", legt Nauta uit. "Dan is het maar de vraag of je een goede afdruk krijgt. Dan moet je namelijk al die tenen los van elkaar in het beton drukken. Daarnaast komt er allemaal beton tussen de tenen en aan de haren te zitten. Dan moet je de poten heel vaak schoonmaken."

De kunst bij het zetten van de sporen is dat het zo realistisch mogelijk moet lijken. Dus ook de afstand tussen de voor en achterpoten moet kloppen. "Dat haal ik uit een boekje. Het gaat meer om het patroon. In het dassenspoor komt nu een mooi zigzagpatroon. Zo zou een das hier kunnen lopen. Dat vind ik het belangrijkste, als je dat in beeld hebt", zegt Nauta.

Belevenissen onderweg

Staatsbosbeheer is druk bezig geweest met de recreatieve infrastructuur in het Drents-Friese Wold. Het fietspad is het laatste deel dat wordt aangelegd. "We hebben besloten en met elkaar afgesproken dat het in het midden stiller wordt en dat aan de randen nieuwe recreatieve paden komen. Zoals men-, fiets-, wandel- en mountainbikepaden", vertelt Bert Hummelen van Staatsbosbeheer Drenthe.

En op die paden valt dus van alles te beleven. Zo wordt er naast de dierensporen ook een kijkscherm, een wilgenhut en een uitkijkheuvel geplaatst. Bij de dierensporen komt straks ook een QR-code. De code kunnen mensen met een telefoon scannen en op die manier meer informatie over het dier lezen.

Ook Hummelen heeft zijn voetafdrukken in het beton mogen vereeuwigen. "We laten allemaal sporen na. De mens heeft hier het bos en het fietspad aangelegd. Dus de mens hoort hier ook thuis", legt Hummelen uit.

Hulp van dieren

Nauta heeft niet alle afdrukken zelf hoeven zetten, sommige dieren hebben hem een handje geholpen. "Toen ik hier bezig was, stak er een eekhoorn over. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Die dacht: hallo, er zijn geen stempels van een eekhoorn, daar zorg ik zelf wel voor. Dus die was twee keer het pad overgestoken."

Spoorzoekers en fietsers moet nog even geduld hebben. Naar verwachting gaat het pad halverwege juli open.

