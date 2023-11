Johran (15) uit Roden heeft zijn eigen eier-imperium en helpt nu anderen geld te verdienen

Hij was te jong om bij de supermarkt aan de slag te gaan en een krantenwijk leverde te weinig op. Dus begon de toen 14-jarige Johran de Koning uit Roden vorig jaar met zijn eigen handeltje in kakelverse eieren.

Een jaar later mag hij spreken van een bescheiden imperium, met tien andere verkopers die in Roden, Leek en omgeving van deur-tot-deur trekken. "Ik help andere jongeren een leuk centje te verdienen."

In september 2022 begon 'Eitje van Johran'. Zijn vader kocht eieren in bij een boer in Assen, waarmee hij vervolgens langs de deuren ging. "Toen ik begon deed ik veel langer over mijn rondje", zegt hij. "Dan moest ik uitleggen wie ik was en dat ik eieren verkocht. Nu kennen veel mensen in de buurt mij en ben ik veel sneller klaar."

Op zaterdag en woensdag gaat hij met zijn stevige kar op pad. Johran kent z'n klanten goed. "Sommige mensen laten een leeg doosje buiten staan, die vul ik dan en later krijg ik geld", schetst hij. "Er is een gezin dat iedere week dertig eieren afneemt. Handig, want dan kan ik een heel treetje afleveren."

Gunfactor

Deze zaterdagochtend trekt hij om half tien de buurt in. "Het enige nadeel van zo vroeg beginnen, is dat nog niet iedereen wakker is", zegt de verkoper. Maar wie er niet is, krijgt keurig een briefje in de bus met daarop informatie hoe men toch een eitje van Johran kan krijgen.

De klanten die wél open doen, tonen respect voor het ondernemerschap van de 15-jarige. "Als je hoort wat voor plannetjes hij heeft, dat is geweldig", zegt een klant op leeftijd. Het maakt dat Johran 'de gunfactor' heeft, meent zijn vader.