Drentse 1000 gaat bijna weer van start

Openingsshow

De hitlijst trappen we af met een grote openingsshow, die de Kerstavond op radio en tv wordt uitgezonden. De show begint om 18.00 uur en duurt tot 19.00 uur. René Steenbergen draait in dat uur vijf nummers van de hitlijst.

Vanaf Eerste Kerstdag tot en met Oudejaarsdag gaan we verder met de hitlijst en zenden we vanaf 07.00 uur uit tot 18.00 uur. De presentatie is in handen van René Steenbergen, Judith Regendorp, Anouk Middel en Wim Boer. Op 31 december wordt vlak voor zessen de nummer één van de lijst gedraaid.

Ballonvaart

Denk ondertussen alvast na over je eigen stemlijst, want de stemweek gaat van start op 17 november en eindigt op 24 november. Dan gaan onze collega's van Op Tjak de provincie in om de stemlijstjes in ontvangst te nemen of om je te verrassen met een te winnen ballonvaart. Ook rijden we weer met onze bus door de provincie om leuke plekken aan te doen en bijzondere verhalen te horen.