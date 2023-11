Drentse politici vullen stemhulp in: 'Benieuwd waar ik op uitkom'

Iedereen die nog twijfelt over welk vakje rood gekleurd gaat worden bij de Tweede Kamerverkiezingen, kan vanaf vandaag terecht bij de stemhulp van RTV Drenthe. Via stellingen kunnen kiezers erachter komen met welke partijen ze de meeste overeenkomsten hebben. Drie Drentse politici vulden de stemhulp vandaag ook in en zij hoopten vanzelfsprekend allemaal bij hun eigen partij uit te komen.

De vandaag gelanceerde stemhulp kent een groot aantal stellingen die voor iedere provincie gelijk zijn, maar er zijn ook drie stellingen die specifiek betrekking hebben op Drenthe. Eén daarvan gaat over de wolf. Zijn de drie politici - Derk Evert Waalkens, Elke Slagt-Tichelman en Nico Uppelschoten - van mening dat de regering zich moet inzetten om de wolf te beschermen?

Wolf blijft splijtzwam

"In de dierentuin is dat prima, zet de wolven daar maar achter een hek", zegt Waalkens, de nummer 33 op de lijst van de BoerBurgerBeweging. "Maar ze moeten niet wild in het rond lopen." Slagt-Tichelman, op plek 19 voor de lijst van GroenLinks/PvdA, laat een ander geluid horen: "De regering moet zich hier inderdaad voor inzetten, want de Europese Unie heeft besloten dat de wolf een beschermde status heeft."

Beide politici vinden elkaar wel bij een andere stelling, namelijk dat de overheid meer geld moet uitgeven aan voorzieningen in de regio. "Er gaat heel veel geld naar grote steden, maar het is echt belangrijk dat in de regio buurthuizen en bibliotheken open kunnen blijven", aldus Slagt-Tichelman. Ook Uppelschoten, de nummer 39 op de lijst van de PVV, sluit zich daarbij aan. "Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind dat de regio er bekaaid vanaf komt, met heel veel voorzieningen."

Gespannen over uitslag

Uppelschoten is toch wat gespannen over de uitslag van de stemhulp. "Ik ben benieuwd waar ik op uitkom." Slagt-Tichelman zegt zeker te weten bij haar eigen partij uit te komen. Ook Waalkens denkt niet verrast te gaan worden door de uitslag van de stemhulp, maar dat pakt toch net iets anders uit.