Europese dag van het Nationaal park, maar dit jaar op een andere manier

Mensen die een kijkje willen nemen in één van de drie nationale parken in de provincie, kunnen dat digitaal doen. Op de website staan digitale rondleidingen. "Klimaat en natuur staan erg onder druk, vandaar dat we met deze dag aandacht willen geven aan de nationale parken", zegt boswachter Kees van Son.

'Deze punten kennen we nog niet allemaal'

De boswachter van het Drentsche Aa-gebied staat er op een andere manier bij stil. Hij brengt de zes zogeheten belvedères in het Nationaal Park Drentsche Aa onder de aandacht. "De wandelroutes kennen we wel, maar deze herkenningspunten nog niet allemaal."

"Ik sta hier nu op de Kymmelsberg bij Schipborg. Dat is wel één van de bekendste belvedères", zegt Van Son. Schilder Evert Musch heeft in de jaren vijftig het landschap vanaf de Kymmelsberg geschilderd. Dit schilderij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van de Drentsche Aa. Het plan was om de beek door te trekken, maar door een lobby is dat voorkomen. De begroeiing is weggehaald en sinds 2003 is het uitzicht op het stroomdal weer helemaal hersteld. "Je hebt hier een geweldig uitzicht."

'Chique woord voor een uitzichtpunt'

"Een belvedère is gewoon een chique woord voor een uitzichtpunt", legt Van Son uit, terwijl we al bij een andere plek zijn. Alle zes de uitzichtpunten zijn voorzien van een robuuste bank, met daarop de GPS-coördinaten. Naast de Kymmelsberg, zijn er ook uitzichtpunten bij Midlaren, De Punt, tussen Rolde en Gasteren, bij Loon en vlakbij het Eexterveld.

"Maar dit is wel mijn favoriet", zegt Van Son bij het punt tussen Rolde en Gasteren, die gemarkeerd is met een bijzonder houten bouwmerk. "Vanwege het uitzicht. Je kijkt naar de kerktoren van Rolde. Dat waren vroeger echt bakens voor de mensen. Tegenwoordig hebben we GPS."

Het uitzichtpunt tussen Anloo, Gasteren en Eext (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Grote tribune

En middenin het veld tussen Anloo, Gasteren en Eext staat misschien wel het grootste bouwwerk. "Deze is heel bijzonder vanwege de bouwstijl. Het is een soort tribune, die je uitnodigt om te gaan zitten en weg te mijmeren bij het mooie landschap", lacht Van Son, terwijl hij op het bouwwerk plaatsneemt. "Het Drentsche Aa-gebied is het enige nationaal park in Nederland waarin je kan wonen. En waar dus ook in geboerd kan worden. Dat is uniek."

Van Son ziet graag dat mensen vaker een kijkje nemen bij de belvedères. Deze staan op de website van het nationaal park. "Ik zie er weinig mensen. Dat is jammer, ik nodig iedereen eens uit om hier te gaan kijken en te genieten. Wel natuurlijk met de inachtneming van de richtlijnen van het RIVM."